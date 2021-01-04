Altınova itfaiye personeli ilkyardımcı oldu

Belgeler ilçe protokolü tarafından törenle dağıtıldı.

İlkyardım yönetmeliği kapsamında düzenlenen ilkyardım eğitimi sonunda programı başarıyla tamamlayarak ilkyardımcı olmaya hak kazanan Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği personeline Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkyardımcı Belgesi verildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Personeli, aldıkları ilkyardım eğitimi sonrası girdikleri sınavı başarıyla geçerek ilkyardımcı oldu. İlkyardımcı olan itfaiye personeli, yangın, kaza gibi durumlarda ilk müdahalede bulunmasını sağlayan Sağlık Bakanlığı onaylı 3 yıl geçerli ilkyardım sertifikasını almaya hak kazandı. İtfaiye personeline belgeleri Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen törenle Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediye Meclis üyeleri Fevzi Arıcı, Bilal Ok, Birol Bayram, Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz tarafından verildi.