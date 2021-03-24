Altınova itfaiyeden koordineli çalışma

AFAD ile Yalova il, ilçe ve belde itfaiye teşkilatlarıyla sürekli iletişim ve koordine içerisinde ifade eden Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Teşkilatlarımız arasındaki bu koordine ilimiz açısından oldukça önemlidir” dedi.

Çınarcık İtfaiye Müdürü Hakkı Bağdat ve Çınarcık İtfaiye Amiri Osman Asal,Yalova İtfaiye Müdürü Ergül Orakçı ile birlikte Altınova İtfaiye Amirliğini ziyaret ettiler. Altınova İtfaiye Amirliğine bir ziyaret de Taşköprü Belediyesi İtfaiye Amiri Ahmet İşcan tarafından gerçekleştirildi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ve karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde koordineli çalışmanın önemine vurgu yapıldı. Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, böylesi ziyaretlerin karşılıklı devam edeceğini söyledi.