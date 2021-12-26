Altınova İtfaiyeden sağlıkçılara eğitim

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nce, Altınova Devlet Hastanesi personellerine teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Eğitime; Altınova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yıldırım Temir, Birim müdürleri, hastane personeli katıldı.

Altınova İtfaiye Amirliği Altınova itfaiye Gönüllüsü yetiştirme, eğitim kurumlarına, öğrencilerimize, Kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik eğim çalışmaları teori ve uygulamalı olarak aralıksız devam ediyor.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğince eğitimi çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Köylerimizde vatandaşlarımıza yönelik eğitim çalışmalarımızı tamamladık. Gönüllü İtfaiyecilik Kurslarımıza devam ediyoruz. Talepte bulunan Kurum, kuruluş, işletmelere yönelik eğitimler programları düzenliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu; "eğitimlerde yangın önleyici tedbirler nasıl alındığı, yangın ihbarının verilmesi, yangınlara ilk müdahale, yangın sınıflarına göre müdahale şekilleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında bilgiler veriyoruz. Eğitimlerdeki amacımız; Kurum, kuruluşların ve vatandaşlarımızın alacağı önlemlerle can ve mal kaybını en aza indirmek, hasarları azaltmak, ev, araç, orman ve anız yangınları hakkında bilgiler vermek ve asılsız ihbarları önlemektir” diye konuştu.