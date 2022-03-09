Altınova Müftülüğünden kompozisyon ve şiir yarışması

Yalova Altınova İlçe Müftülüğü, ilçedeki ortaokul öğrencilerine yönelik, 'Yüreklerde Akif, dillerde hürriyet' konulu kompozisyon yarışması, lise öğrencileri arasında ise 'Çanakkale ruhu' konulu şiir yarışması düzenledi.

İlçe Müftülüğü tarafından, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde, gençlerin milli mücadele ruhunu canlı tutmak ve yaşatmak hedefiyle düzenlediği, kompozisyon ve şiir yarışmasına 11 Mart 2022 Cuma gününe kadar Altınova İlçe Müftülüğüne öğrenciler başvurabilecek.

Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine düzenledikleri yarışmaları katılmayı davet etti.