Altınova MYO eğitime ‘merhaba' dedi

Altınova MYO'de 3 bölüm yer alacak. Okulun müdürlüğünü ise Yalova üniversitesi Öğr. Üys. Hakan Kahramaner yürütecek. Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu'nda Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümünün Gemi İnşaat Programı ve Su altı Teknoloji Programı ile Makine ile Metal Teknolojileri Bölümünün Kaynak Teknolojisi Programı yer alacak.

MYO'nun ilçe için önemli bir değer olacağını dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlçemize gelecek olan öğretim üyelerimiz ile öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Okulumuzda görev yapacak olan öğretim üyeleri ve öğrencilerimize ‘hoş geldiniz' diyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.