Altınova MYO'ya MARKA desteği

Yalova üniversitesi bünyesinde MARKA destekli "Altınova Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruluyor.

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu, Termal Meslek Yüksekokulu ve Armutlu Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan çeşitli projeler Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından destek kapsamına alındı.

Söz konusu proje destekleriyle alakalı protokoller Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu tarafından imzalandı. Altınova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlerin müfredatındaki öğretim faaliyetlerini uygulamalı ve teknoloji ile uyumlu şekilde gerçekleştirebilmek için tahribatsız muayene ve metalografi alanında gerekli olan laboratuvar, makine, teçhizat ve deney setleri ile donatılmış mükemmeliyetçi mesleki eğitim alt yapısı oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Ar-Ge çalışmaları ya da çeşitli akademik faaliyetler yapılarak Doğu Marmara bölgesinde yer alan firma ve akademisyenlerin rekabet gücünü arttırabilecek mesleki teknik altyapı oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.