Altınova pırıl pırıl

Temizlik İşleri Amirliği Ekipleri, “Çevremiz Evimizdir” anlayışıyla gece-gündüz demeden temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kirlenen yol ve kaldırımları yıkayan ekipler, salgınla mücadele kapsamında dezenfekteli basınçlı su ile ilçe halkına daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için büyük çaba harcıyor.

Mesai mefhumu tanımaksızın tüm ilçe genelinde halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam edilirken, cadde ve sokaklarımızı da tazyikli su ile düzenli olarak yıkandığını ifade eden Altınova Belediyesi Temizlik İşleri Amiri Semih Sesli, “Salgın nedeni ile hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamasını istemiyoruz. Bu nedenle tüm önlemleri alıyoruz. Gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Altınova için çalışıyoruz. Tüm sahada özveri ile canla, başla, şevkle hizmet veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Temizlik işçilerinin örnek bir çalışma sergilediğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Arkadaşlarımız işlerini severek, içten yapıyorlar. Aksi takdirde gündüz demeden; trafik lambası, otobüs durağı, kaldırım, cadde, sokak, çocuk parkları, cami, meydan demeden böyle güzel temizlik olabilir mi? Ekipte yer alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, ilçemiz adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.