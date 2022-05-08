Altınova, sanata ev sahipliği yapacak

Yalova Altınova Belediyesi'nden uluslararası resim sergisi, 17 Mayıs 2022 Salı günü Altınova Belediyesi Konferans Salonunda açılacak.

Sergide; 17 ülkeden 77 sanatçının yanı sıra yurt içinden birçok sanatçı ve sanatsever katılarak eserlerini sergileyecek. 2018 yılında 7'den 77'ye Çevrimiçi Altınova Projesi çerçevesinde “77 Tuval 77 Fırça Yalova” ile başlayan, 2019'da 81 İL 81 Tual Sergisiyle devam eden resim sergileri, COVID-19 salgının ardından bu yıl uluslararası düzeyde devam edecek.

Altınova Belediyesi Konferans Salonu'nda 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 11.00'de Vedat Akdamar moderatörlügünde, Tamer Levent'in ‘Sanata Evet' imza günü düzenlenecek. Saat 13.00'te ise; Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Gonca Erim ve Doç. Dr. İsmail Tetikci'in sanat söyleşisi gerçekleştirilecek. Saat 15.00'te 17 ülke 77 sanatçının katıldığı Altınova Belediyesi uluslararası resim sergisinin açılışı yapılacak.

“Edebiyata ve sanata da önem veriyoruz”

Tarihe, kültüre, sanayiye ve turizme önem verdiğimiz gibi edebiyata ve sanata da önem verdiklerini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Milletimizin yüksek ruhunu besleyecek eserleri ortaya çıkarmanın çalışmaları içerisindeyiz. Sanat; insanın gelişimine etki eden, duyarlılığı besleyen çok önemli bir kaynaktır. Şehirler sadece altyapı ve imar hareketleriyle değil; kültür, sanat ve edebiyat çalışmaları ile gelişirler. Bizler bunun bilincinde olarak kültür ve sanat etkinliklerinin seviyesini her zaman daha yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yıl, 17 ülkeden 77 sanatçının da katılacağı uluslararası resim sergimiz, ülkemizi uluslararası arenada önemli bir noktaya taşıyacaktır. Uluslararası resim sergimize çok sayıda eserle katılan sanatçılarımıza, sanatseverlere ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sanat dolu nice organizasyonlarda buluşmayı diliyorum” diye konuştu.