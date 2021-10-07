Altınova, TBB Başkanı Şahin'e tanıtıldı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'nda Altınova Belediyesi standını ziyaret etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'ndaki stantta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ağırladı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Altınova Belediyesi'nin standını ziyaret ederek, burada kendilerine S.S. Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerince üretilen doğal ürünler ikram edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde yetişen bitki çayı ve doğal ürünler hediye edildi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Altınova'yla özdeşleşen Türkiye'nin ilk ve tek Doğa Pasaportunu takdim etti. Doğa Pasaportu sahiplerinin, Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de onayladığını söyleyen Başkan Oral, “Gayemiz bölgeye gelen ziyaretçileri doğa ve hayvanları korumaya teşvik etmek ve özellikle nesli tükenmekte olan türleri korumak” dedi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i Altınova'ya davet etti. Başkan şahin, davete olumlu cevap verdi.