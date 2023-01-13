Altınova Tersaneler Bölgesi'nde gemi yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede bakım yapılan gemide çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersane Bölgesi'nde bakım onarım için getirilen gemide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alan ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen 3 tersane işçisi 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.