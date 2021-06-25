Altınova Tersanelerde işçiler aşılandı

Yalova Valisi Muammer Erol himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yalova Tersaneciler Derneği koordinasyonunda düzenlenen

“Tersanelerde yerinde COVİD Aşısı Kampanyası”, Yalova merkezden görevlendirilen personel ile desteklenen Altınova Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Altınova Toplum Sağlığı Merkezi ve destek personel tarafından dört gün içinde, daha önce aşı olmamış 2 bin 844 tersane işçisi işyerlerinde aşılandı. Yalova Tersaneciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kayatürk aşılamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu faaliyetin koordinasyonu ile görevliydim, sağlık personelimizin ve tersanelerin idari sorumlularının uyumlu çalışmaları ile başarıyla tamamladık. Salgın sürecinde büyük fedakârlıklarla topluma hizmet eden ve hizmetlerini iş yerlerimize kadar getiren değerli sağlık personeline, Valimiz Muammer Erol'a ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Emrah Eray'a, işletmeci üyelerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum'' diye konuştu.