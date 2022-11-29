Altınova Uluslararası 4. Resim Sergisi 2 aralıkta açılıyor

Altınova Belediyesi'nden 4. Uluslararası Resim Sergisi, 2 Aralık 2022 Cuma günü kapılarını sanat severlere açacak.

Serginin açılışı Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Sergi açılışı öncesi, Vedat Akdamar moderatörlüğünde Sinema Sanatçısı Gülsen Tuncer saat 14.00'te söyleşi yapacak.

4 Aralık 2022 Pazar gününe kadar açık kalacak.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 4 aralık tarihine kadar açık kalacak sergiye tüm vatandaşları davet etti.

Öte yandan sergiye Rusya'dan Sulpan Bilalova Tatiana Kovaleva Veronika Lobareva Tatiana Chagorova, Alexander Votsmus, Dasha Rybina, Rusya Tataristan'dan İrina Antonova, Bulat Gilvanov

Rusya Başkurdistan'dan Salavat Gilazetdinov, Belarus'tan Anna Silivonchik, Ukrayna Alexsandr Merlikov'ün yanı sıra Türkiye'den Kadir Ablak, Raşit Altun, Orhan Umut, İlhan Aydan, Nevres Akın, İsmail Tetikci, Turgay Sarı, Aygül Okutan, Oktay Örnek, Mustafa Albayrak, Anna Barlas ve Musa Güney katılacak.