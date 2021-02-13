Altınova Zabıtadan fırın denetimi

İlçe merkezindeki fırınlarda yapılan kontrollerdi ekmek gramajları, hijyen, hamur tepsilerinin kontrolü, un depoları ve ruhsat denetimleri yapıldı. Yapılan kontrollerde insan sağlığına etki edecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Ekipler denetimlerden başarılı çıkan fırın işletmecilerini kutlayarak, teşekkür etti. Zabıta ekipleri, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi. İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Halk sağlığı bizim için en öncelikli konuların başında gelmektedir. Bunun dışında vatandaşlarımızın tüketici hakları da son derece titiz bir şekilde kontrol edilmektedir. Vatandaşlarımızın menfaatlerine olan bu tür uygulamalarımız devam edecektir" diye konuştu.