Altınova'da 18. Sünnet Şöleni coşkusu

Kültür Festivali çerçevesinde düzenlenen 18. Sünnet Şöleni'nde 33 çocuk sünnet ettirildi.

Sünnet Şöleni, Altınova Hacı Tevfik Yılmaz Camii'nde okunan mevlit ile başladı. Sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından hastanede sünnet ettirilen çocuklar için festival çerçevesinde Altınova Belediyesi Hersek Sahili Plajında tören düzenlendi. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Bu akşam 33 minik evladımızın hayatlarının en anlamlı günlerinden birine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.

Sünnet Şölenine Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Makedonya Studenicani Belediye Başkanı Azem Sadiki, Makedonya Konsey Başkanı Ferdi Shabani, Studenicani Belediye yöneticileri Nimetula Demiri, Erduan Saliju, Riza Jaja, Nuri Sadiki, Bunjamin Shabani, Karadağ Tuzi Belediye Başkanı Haris Ramoviç, Vildana Ramoviç, Denisa Rakiç, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim kurulu üyeleri, Altınova İlçe Emniyet Amiri Yavuz Kartav, Altınova İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fırat Zorlu, daire amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Özyiğit, Başkan Oral ile protokol üyeleri, sünnet olan çocukları ve ailelerini tek tek kutladılar. Ardından ilçe protokolü sünnet olan çocuklara birer altın hediye ettiler.