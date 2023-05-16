Altınova'da anneler çocuklarıyla kitap okudu

Yalova Altınova İlçe Halk Kütüphanesi'nde anlamlı bir Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

Altınova İlçe Halk Kütüphanesi'nde anlamlı bir Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, anneler çocuklarıyla birlikte kitap okudular.

Altınova İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen “Anneler Günü Etkinliğinde” çocuklar anneleriyle bir araya geldi. Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen “Annemle Okuyorum” etkinliğinde çocuklar hem anneleriyle birlikte kitap okudu hem de hediye ettikleri güllerle annelerini sevindirdi.

Etkinliğe katılan anneler, “Bu kadar keyifli bir etkinlik geçireceğimi tahmin etmiyordum. Kütüphanede bizi çok güzel ağırladılar, ilgilendiler. Oğlumla birlikte kitap okuduk, çiçek aldık. Çok güzel bir Anneler Günü hediyesi oldu” diye konuştular.