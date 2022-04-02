İhlas Haber Ajansı

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Altınova'da arazi yangını kısa sürede söndürüldü

Yalova Altınova Karaçamur Mevkiinde meydana gelen arazi yangını, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Altınova Karaçamur mevkiinde meydana gelen arazi yangını, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Gelen ihbarı değerlendiren Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, arazi yangınına kısa zamanda müdahale ederek kontrol altına aldı.


Yangının sebebiyle ilgili gerekli araştırmanın yapıldığı açıklandı.

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