Altınova'da aşure coşkusu

Yalova'nın Altınova Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği Aşure Günü, büyük bir coşkuyla belediye hizmet binası önünde ve Semt Pazarında gerçekleşti.

Vatandaşların büyük katılım gösterdiği Aşure Günü'nde dağıtılan aşureler lezzeti ile tam not aldı.

Aşure dağıtımında konuşan Başkan Dr. Metin Oral, “Hicri Yılbaşı'yla birlikte gelen Muharrem ayının nedeniyle düzenlediğimiz Aşure Günü'nde bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi. Başkan Oral, aşure dağıtımını bir gelenek haline getirdiklerini sözlerine ekledi.

Aşure Günü'ne; il genel ve belediye meclis üyeleri, Yalova Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk, Altınova Kent Konseyi Başkanı Ali Yurt, muhtarlar, daire amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran tilavetiyle başlayıp, dua ile son bulan Aşure Günü'nde Başkan Oral, vatandaşlara aşure dağıttı.