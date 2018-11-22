Altınova'da başarısızlığın faturası futbolculara kesildi

Grup'ta mücadele eden Yalova ekibi Altınova Belediyespor'da başarısızlığın faturası futbolculara kesildi. Geçen sezon BAL'da şampiyon olmasına rağmen TFF 3. Lig'e yükselemeyen sarı yeşillilerde son alınan 4-1'lik Gülbahçespor yenilgisi sonrasında 7 futbolcu kadro dışı kaldı.

2018-2019 sezonunda 8. Grup'ta sadece Burhaniye Belediyespor'u yenebilen Yalova ekibi, oynadığı 7 maçı kaybetti. Sarı yeşilli ekibin yönetimi toplanarak kötü gidişatın faturasını kaleci Muhammet Rıza Altıntaş'la birlikte Samet Kalkan, Samet Kumbaşı, Osman Seferoğlu, Kerem Gülmez, Samet Bektaş ve Malik Tahirler'i kadro dışı bırakarak kesti. Yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yapan Altınova Belediyespor Sportif Direktörü Abdurrahman Güneş, “Ligdeki kötü sonuçların ardından teknik heyetimiz ile görüşen yönetimimiz, 7 oyuncuyla yollarını ayırma kararı almıştır. Bu, teknik heyetimiz ile yönetimimizin ortak kararıdır. Ligde ilk yarının bitimine 4 hafta kala elimizdeki mevcut oyuncularımızla yolumuza devam edeceğiz. Devre arasında da en iyi transferleri yapmaya çalışacağız” diye konuştu.