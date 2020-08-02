İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınova'da bayramlaşma

Yalova Altınova ilçe bayramlaşması, Covid-19 salgını tedbirlerine uyularak Altınova Belediye binası önünde gerçekleştirildi.



Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma törenine; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, AK Parti Altınova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özkan Tekin, AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın, il genel ve belediye meclis üyeleri, daire amirleri, muhtarlar, belediye personeli, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.