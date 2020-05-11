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Altınova'da berber ve kuaförlere maske dağıtıldı

Yalova Altınova Belediyesi, normalleşme süreciyle yeniden hizmete başlayan berber ve kuaförlere siperlik, maske ve dezenfektan dağıttı.


Altınova Belediyesi, uzun bir aradan sonra yeniden faaliyetine başlayan berber ve kuaförlere virüsle mücadele ve normalleşme sürecinde destek vermeye devam ediyor. Altınova Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında berber ve kuaför salonlarının hijyenik bir ortamda müşterilerine hizmet vermesi için açılış öncesi dezenfeksiyonunu sağladı. Berber ve kuaför salonlarının açılmasının ardından da 50'şer adet maske ve siperlik dağıttı. Dağıtım sırasında Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, salonlarda genelge doğrultusunda denetimlerde bulundu. İşletme sahipleri, iş yerlerinin dezenfekte edilmesi, maske ve siperlik desteğinden dolayı Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'a teşekkür etti.

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