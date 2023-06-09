Altınova'da berberler denetlendi

Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyetlerini sürdüren berber salonlarını denetledi.

Zabıta Amirliği'nce yapılan denetimlerde berber salonlarının sağlık koşullarına uygunluğu, çalışma belgeleri olup olmadığı incelendi. Ayrıca, berber ve kuaförlerin iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, mesleki iş yeri hijyen ve temizliği, düzeni, steril kurallara uygunluğu, müşterilere karşı tutum ve davranışları kontrol edildi.

“Öncelik halk sağlığı”

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, “Zabıta Amirliği ekiplerimiz halk sağlığı için farklı iş kollarındaki işletmelerin denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yapılan bu denetimlerde önceliğimiz halkımızın sağlıklı hizmet alabilmelerini temin etmektir” dedi.