Altınova'da camiler Ramazan'a hazır

Altınova Belediyesi tarafından ilçedeki camiler, mübarek Ramazan ayı öncesinde ibadete hazır hale getirildi. Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Temizlik İşler Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki camilerde temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Camilerin çevre ve bahçe düzenlemesi ve dezenfeksiyonu ile cami içi halı, pencere, kapı, ayakkabılık, mihrap, kürsü ve minberini temizleyen ekip, dezenfeksiyon ile daha temiz olmasını sağladı.

Özel araç ve teknikle

Özel araçların ve tekniklerin kullanıldığı temizlik çalışmalarında buharla yıkanan cami halıları mikroorganizmalardan da arındırıldı. İlçede bulunan camilerin bakım ve temizlik çalışmalarının sadece ramazan ayına yönelik bir uygulama olmadığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlçemizdeki tüm camilerin temizliklerini diğer aylarda da periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Bu konuda oldukça hassasız” diye konuştu.