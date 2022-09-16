Altınova'da Çiftçi Danışma Merkezi hizmette girdi

Altınova Belediyesi hizmet binası zemin katında açılan Çiftçi Danışma Merkezi pazartesi ve perşembe günleri hizmet verecek. İlçede tarıma büyük önem verdiklerini, çiftçiye imkânlar çerçevesinde destek olduklarını ifade eden Oral, “Belediye olarak 2018 yılında başlattığımız ‘Üreticiye Destek Projesi' çerçevesinde 200 bin ata tohumu toprakla buluştu. Tamamen yerli tohumdan elde edilen fidelerin çoğalma imkânının da bulunuyor. Çiftçi Danışma Merkezi'ni özellikle kivi hasadı öncesinde çiftçilerimizin mağdur olmaması için geçici olarak oluşturduk. Bizim talebimiz ve çalışmamız ilçemize Ziraat odası Şubesinin açılmasıdır” diye konuştu.

“Bütün işlemler yapılacak”

Başkan Oral'ın ilçeye çok önemli bir hizmeti getirdiğini ifade eden Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ise “Haftada 2 gün hizmet vereceğimiz Çiftçi Danışma Merkezi2nde Altınovalı çiftçilerimizin her türlü işlemlerini yapıp bilgi vereceğiz. Bu Metin Oral'ın çiftçiye verdiği değeri ve desteği gösteriyor. Çiftçimize bugüne kadar her tür desteği veren belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.