Altınova'da çilek tadında festival

Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali, Sermayecik Köyü Mesire Alanında gerçekleştirildi.

Altınova Belediyesi 14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali, Sermayecik Köyü Mesire Alanında gerçekleştirildi. Festival, oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Sermayecik Çilek Festivali, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Festivalde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, köydeki vatandaşların büyük emekle çilek yetiştirdiğini söyledi. Emekleri karşılığında vatandaşların gelirlerinin de artacağını dile getiren Başkan Oral, " Kovid-19 salgını nedeniyle festivale 2 yıl ara verdik. Sermayecik Çileği bölgemiz için önemli bir üründür. Köylülerimiz özveriyle ürettiği bu çileklerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de üzerimize düşen ne varsa, elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Köy Muhtarı Adem Gençdal Sermayecik'te yaklaşık yarım asırdır çilek üretildiğini vurgulayarak, "Sermayecik çileği, tadı, verimi, raf ömrünün uzun olması gibi özellikleriyle marka olup, çok yoğun talep görmektedir." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar köydeki vatandaşların büyük bir özveriyle çilek yetiştirdiğini söyledi. Parıldar, "Sermayecik çileği ülkemizin bir çok yerinde bilinmektedir Yalova ilinde bir çok noktada çilek projeleri yapıyoruz. Tüm kurumlarımız olarak üretime önem veriyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, en iyi çilek yarışması, çilek güzellik yarışması ve çilek yeme yarışmaları düzenlendi. Daha sonra çilek yetiştiriciliği yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince takdim edildi.

Festivale, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti MKYK üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar da katıldı.