Altınova'da Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'inci kuruluş yılı Yalova Altınova'da coşkulu bir şekilde kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı Altınova'da pandemi kurallarına uygun şekilde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'inci kuruluş yılı kutlamalar çerçevesinde ilk tören, Altınova Kaymakamlığı Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenlerin ardından Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Garnizon Komutanlığı Temsilcisi tebrikleri kabul etti.

Kaymakamlık önündeki törenlerin ardından ilçe protokolü, Hersek ve Tavşanlı Şehitliklerini ziyaret etti.

Törenlere; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Altınova İlçe Emniyet Amiri Yavuz Kartav, Altınova İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Burak Kılıç, gaziler, şehit ve gazi yakınları, belediye ve il genel meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.