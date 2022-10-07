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Altınova'da deniz suyu tertemiz

Yalova Altınova Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığının sorumluluk bölgesi olan Hersek Sahilinden alınan deniz suyu numune sonucu açıklandı.


Altınova Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığının sorumluluk bölgesi olan Hersek Sahilinden alınan deniz suyu numune sonucu açıklandı. Sonuç, çeşme suyuna temizliğinde çıktı.


Altınova Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığının sorumluluk bölgesi olan Hersek Sahilinden alınan deniz suyu numunesi, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı Analiz Raporu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Hersek Sahilinden alınan deniz suyunun Escherichia coli mevzuat limiti 1000 iken, analiz sonucu 0; Enterokok / Fekal Streptocne mevzuat limiti 370 iken, analiz sonucu 0 çıktı. Çıkan sonuçlara göre denizin yüzme suyu kalitesi yönetmeliğine uygun olduğu açıklandı.

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