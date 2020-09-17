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Altınova'da "e-imar" uygulaması

Altınova Belediyesi tarafından vatandaşların hızlı ve kolay şekilde imar bilgilerini sorgulamalarını imkân sağlayan “e-imar” uygulaması hizmete açıldı.


Altınova Belediyesi Resmi internet sitesi www.altinova.bel.tradresinde hizmete alınan uygulama kapsamında vatandaşlarımız imar durumu bilgilerine kısa sürede erişim sağlayabilecekler. Vatandaşlar imar durumu bilgilerine keos.altinova.bel.tr/imardurumu/index.aspx adresinden ulaşabilecek. Vatandaşlar, İmar Durumu uygulaması içindeki ‘Hesap Alanı'nda bulunan “Bilgi” butonundan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Parsel Sorgulama Uygulamasına bağlanıp, Parsel Bilgilerine ve Uydu Görüntüsüne; “Kadastro Parsel Konum Bilgisi” bölümünden de ilgili taşınmazların konum bilgilerine Google Maps, Yandex Maps ve OpenStreet Maps üzerinden rahat bir şekilde ulaşabilecekler.

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