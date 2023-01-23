Altınova'da et ve tavuk reyonlarına denetim

Zabıta ekipleri son olarak, kasap denetimlerinde bulundu.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçedeki kasap ve marketlerin et ve tavuk reyonlarını denetledi. Kasap ve marketlerin et ve tavuk reyonlarını denetleyen zabıta ekipleri, titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler; vatandaşların sağlıklı ve kurallara uygun gıda maddeleri tüketebilmesi için denetimlerine devam ediyor. Son olarak et ve tavuk reyonlarını denetleyen ekipler; işletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden incelemede bulundu. Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, denetimlerin düzenli aralıklarda devam edeceğini söyledi.

Oral'dan esnafa teşekkür

Vatandaşın sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliği konusunda denetimlerimizi sürdüreceğiz. Kurallara uyan ve halkın sağlığına önem veren esnafımıza da teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Esnaf denetimlerden memnun

Bu tür denetimlerin hem kendileri açısından hem de vatandaşın sağlığı açısından olumlu bulduklarını dile getiren esnaf ise, “Altınova Belediyemizin yapmış olduğu uygulamaları yerinde ve olumlu buluyoruz. Bu tür uygulamaların yapılmasını hem biz işletmeciler hem de tüketiciler için daha faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştular.