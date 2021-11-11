Altınova'da fidanlar toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Yalova Altınova'da da fidan dikimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Altınova'da da fidan dikimi yapıldı. Altınova'da Subaşı yolu üzerinde belirlenen alanda fidanlar toprakla buluştu. Kampanyaya destek verdiklerini belirten Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Yeşil Altınova'mızı daha yeşil, yemyeşil bir geleceğe hazırlıyoruz. Fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Katılan herkese çok teşekkürler” dedi. Etkinliğe; AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Yalova İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı ve daire amirleri katıldı. Altınova Orman İşletme Şefi Selçuk Yılmaztürk de programa katılanlara kampanya hakkında bilgiler verdi. Ardından fidanlar alana dikildi.