Altınova'da hedef BAL Ligi

Geçtiğimiz sezon BAL Liginden Yalova Süper Amatör Lige düşen Altınova Belediyespor'da hedef yeniden BAL Lige çıkmak. Altınova Belediyespor Futbol Takımı'na son antrenmanında ilçe protokolü moral ziyareti gerçekleştirdi. Altınova'nın geçmişte olduğu gibi bu sezon da tek vücut olarak takımı destekleyeceğini ifade eden Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, futbolcuların şampiyonluğu alacağına inandıklarını söyledi.

İyi bir takım oluşturduklarını dile getiren Başkan Metin Oral ise, "İlçemizde spora yönelik önemli bir potansiyelimiz var. Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Bu sene Süper Amatörde şampiyon olup, BAL Ligine gideceğiz” diye konuştu.

Pırıl pırıl gencecik bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Altınova Belediyespor Genel Koordinatörü Abdurrahman Güneş de, “Güçlü, inançlı, kaliteli bir kadromuz var. Çok çalışıp başaracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk” dedi.