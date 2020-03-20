Altınova'da her yer ilaçlanıyor

Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın talimatıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından ilçe genelinde devam ediyor. Öte yandan vatandaşların bilinçlenmesine yönelik ilçe geneline afişler asılırken, el ilanları dağıtılıyor. Ekipler son olarak Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu binası, SGK Yalova İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Merkezi binası, mücavir alanda kalan okul binaları, İlçe Halk Kütüphanesi binası, Halk Eğitim Merkezi, PTT Altınova Şubesi, PTT Kargo, özel okul binası ve çevrelerini ilaçladı.