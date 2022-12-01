Altınova'da hırdavat ve gemi malzemeleri satış yerleri denetlendi

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler hırdavat ve gemi malzemeleri satış yerlerini denetledi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipleri ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri son olarak ilçede faaliyet gösteren Hırdavat ve gemi malzemeleri satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Altınova Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde ilgili bakanlıklarca belirlenen esaslara uyulup uyulmadığı, ürünlerin kullanım izni ve onayı olup olmadığı ve işyeri açma ruhsatı gibi unsurlar incelendi. Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, ilçe genelinde denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini söyledi.