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Altınova'da İSG eğitimleri devam ediyor

Yalova Altınova Belediyesi, personeline yönelik başlattığı hizmet içi eğitim seminerine devam ediyor.


Altınova Belediyesi bünyesinde çalışan personele, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' veriliyor. Eğitimler, COVID-19 Kurallarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Altınova Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen hizmet içi eğitim İş Güvenliği Uzmanı Funda Bingöl tarafından verildi. Eğitimde belediye personeli iş sağlığı ve güvenliği, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangın güvenliği, iş güvenliği ekipmanlarının tanıtılması, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kaza, yaralanma, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması gibi hususlarda bilgilendirildi.

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