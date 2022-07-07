Altınova'da kurban satış ve kesim yerlerine sıkı denetim

Altınova Kaymakamlığı tarafından kurulan Kurban Hizmetleri Komisyonu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde insan, hayvan ve çevre sağlığı için ilçedeki özel kesim noktalarını denetledi.

Altınova Belediye Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, Altınova İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimi Mehmet Faruk Güngör, Altınova İlçe Sağlık Müdürlüğünden Sağlık Memuru Yusuf Ziya Bilgin ve Altınova İlçe Müftülüğü Memuru Adem Gür'den oluşan Altınova Kaymakamlığı Kurban Kesim Yerleri Denetleme Komisyonu, belde ve köyler de dahil olmak üzere ilçe genelindeki kurban satış ve kesim yerlerini denetledi.

“Bayram boyunca görev başındayız”

Denetimlerle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, “Halk ve çevre sağlığı hassasiyeti çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması için her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesim yerleri denetlenmektedir. Kurban kesimi için uygun şartlar taşımayan kesim yerlerine izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için Zabıta Amirliğine bağlı ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacaktır” dedi.