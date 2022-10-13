Altınova'da marketler denetlendi

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçedeki marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce, marketlerde fahiş fiyat ve raf ömrü denetimi yaptı. Denetimlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı, gramaj ve raf ömrü kontrolleri de yapıldı. Ekipler, ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatlarını karşılaştırıp son kullanma tarihlerine baktılar.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, halkın menfaati ve sağlığını korumak için ilçe genelinde ekiplerin denetimler gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Sağlıksız ürünlerin satılmasına, haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbaş, denetimlerin devam edeceğini belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri konusunda uyarıyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisiyiz. Esnafımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.