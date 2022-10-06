Altınova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonunda düzenlenen etkinliğe; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova İlçe Müftüsü Ümit Kartal, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, Altınova İlçe Yazı İşleri Müdürü Ayhan Erişken, Altınova İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ufuk Kocatepe, Belediye Meclis Üyesi Şaban Cineviz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hüseyin Goncagül ve ekibi, Nasrettin Hoca, Hacivat ile Karagöz, kukla, cambaz gösterisi ve ödüllü yarışmalarla çocuklara unutamayacağı anlar yaşattı. Programda çocuklar Kur'an-ı Kerim, ilahi, Salavat-ı şerifler ve dualar da okudu. Etkinlik boyunca programa katılan çocuklar, Peygamber Efendimiz'in doğum gününü sevinçle kutladı.