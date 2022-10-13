Altınova'da öğrencilere yangın eğitimi

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimler sürüyor.

İtfaiye binasında gerçekleştirilen eğitimlerde ilkokul ve ortaokul öğrencileri bilgilendiriliyor. İtfaiyeci kıyafetlerini giyen minik öğrenciler yangın söndürme eğitiminin yanı sıra 112 ihbar yangın, deprem anında neler yapacakları öğretiliyor. Eğitimlere önem verdiklerini ifade eden Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Altınova ilçemiz köylerine, işletmelere, kurumlara, öğrencilerimize eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. 2022 yılı 980 öğrencimize; itfaiye olaylarına müdahale, 112 Acil Durum numarasına ihbar detayları, doğal afetlerde, deprem anında, yangın anında neler yapılmasını gerektiğini, bina ve okul tahliyesi, toplanma alanın önemini, öğrencilerimize minik tatbikatlar yaparak öğretiyoruz. İtfaiyeciliği gelecek nesillere aktarmak için öğrencilere mesleğimizin detaylarını öğretiyoruz. Onlar burada hem itfaiyeciliği öğreniyor, hem eğleniyorlar, hem de keyifli zaman geçiriyorlar. İtfaiyecilik mesleğini öğreniyor. Biz gelecek nesillere itfaiyeciliği öğretiyoruz” diye konuştu.