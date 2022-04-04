Altınova'da öğrencilerin sinema keyfi

Altınova Belediyesi, kovid salgını öncesi ilçedeki öğrencilere yönelik başlatmayı planladığı sinema gösterimine start verdi.

Altınova Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından telif hakkı elinde bulundurulan Sagu & Pagu animasyon filmini, Vakıfbank İlkokulu 3-A ve 3-B sınıfı öğrencilerine izletti.

Altınova Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte filmi izleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki tüm öğrencilere film keyfi yaşatacaklarını söyledi.