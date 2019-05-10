Altınova'da "öncelik yayanın, öncelik hayatın" seferberliği

Yalova'nın Altınova İlçesinde Trafik Haftası nedeniyle ‘Öncelik yayanın, öncelik hayatın' sloganı ile etkinlikler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayalara öncelik verilmesi amacıyla başlatılan ‘Öncelik yayanın, öncelik hayatın' projesi Altınova'da uygulanmaya başladı. Yoğun ilgi gören proje uygulamasında polis ekipleri, emniyet kemeri ve yaya önceliğini işliyor. Uygulamalarda kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının arttırılması, trafik kazalarının azaltılması ve trafik sorununa dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Altınova İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, “Artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavsak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buralardan gecen yayalara durarak geçiş hakkini vermelidirler. Öncelik hayatın, öncelik yayanın” diye konuştular.