Altınova'da resim kursu açıldı

Altınova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik resim kursları açılmaya devam ediyor. Resim kursunda karakalem, akrilik ve yağlı boya eğitimi veriliyor. Ressam İlhan Aydan tarafından verilen kurslara 60 kişinin katılıyor. Kursa katılan kursiyerlere malzeme desteği de sunan Belediye Başkanı Metin Oral, kurs merkezini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

“Yeni yeteneklerin ortaya çıkacak”

Oral, açtıkları kurslara bir yenisini daha eklediklerini belirterek, "Resim kursumuzla yeni yeteneklerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu alanda yeteneğini keşfetmek veya eğitimini alarak ilerlemek isteyen sanatseverleri kursumuza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Resim kursları, her cumartesi günü Altınova Belediye Düğün Salonunda 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.