Altınova'da sokak hayvanları unutulmadı

Yalova'nın Altınova Belediyesi, sokak hayvanları için ilçenin muhtelif noktalara beslenme odakları yerleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşın evde kalmaları, lokanta ve benzeri iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı sokak hayvanları aç kaldı. Altınova Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için tersane bölgesi ve ilçe merkezinde belirlenen yerlere beslenme odakları koyuyor. Garaj Amirliği ekiplerince ilçenin muhtelif noktalarında hayvanların rahat bir şekilde beslenebilmeleri için özel yemlikler ve yiyecekler bırakıldı. Ekipler, mama bıraktıkları hayvanlarla bir süre vakit geçirerek sevdi.

Veteriner Hizmetleri Sorumlusu Melih Soyçiçek, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın, sokaktaki dostlarımız bizlere emanet" dedi.