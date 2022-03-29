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Altınova'da sökülen ağaçlara bakım

Altınova Atatürk Bulvarı’nda orta refüjdeki asfalt yenileme ve kaldırım çalışması dolayısıyla sökülen ağaçlar, kök bakımları yapılıp güçlenmeleri için saksılara dikildi.

Altınova Atatürk Bulvarı'nda orta refüjdeki asfalt yenileme ve kaldırım çalışması dolayısıyla sökülen ağaçlar, kök bakımları yapılıp güçlenmeleri için saksılara dikildi.


Altınova Atatürk Bulvarı'nda orta refüjdeki asfalt yenileme ve kaldırım çalışması dolayısıyla sökülen ağaçlar, kök bakımları yapılıp güçlenmeleri için saksılara dikildi.


Yalova Altınova Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Atatürk Bulvarında Haziran ayında başlayacağımız cadde düzenlemesi çalışmalarında orta refüjdeki ağaçlarımızın zarar görmemesi ve yaz aylarında sökümü uygun olmayacağından ağaçlarımızın şimdiden sökümü yapılmış, kök bakımları ve güçlenmeleri için saksılara alınmıştır. Altınova Belediyesi Çavuşçiftliği Spor Salonu bahçesinde bakımı yapılmaya devam edilerek, bir sonraki dikim zamanında ilçemize tekrar dikilecektir” denildi.

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