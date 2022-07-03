İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altınova'da sünnet şöleni için kayıtlar başladı

Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Yalova Altınova Belediyesi Kültür Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Geleneksel Sünnet şöleni için kayıtlar devam ediyor.

Bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Yalova Altınova Belediyesi Kültür Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Geleneksel Sünnet şöleni için kayıtlar devam ediyor.


Altınova Belediyesi Kültür Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Geleneksel Sünnet şöleni için kayıtlar başladı. Sünnet kayıtlarının, 8 Temmuz 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Altınova Belediyesi Kültür ve sosyal İşler Birimine yaptırılması gerekiyor. Etkinliğin Kültür Festivali çerçevesinde gerçekleştirileceğini hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Toplu Sünnet Şölenimizi bu yıl 15'inci kez yapacağız. İnşallah güzel bir etkinlikle çocuklarımızın ilk mürüvvetlerini görmüş olacağız” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.