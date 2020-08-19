Altınova'da tarıma yönelik önemli işbirliği

Metin Oral'ı ziyaret etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği Müdürü Fırat Sungur beraberinde Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Torkul ile birlikte Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ı ziyaret etti. Misafirlerine bölgeyi gezdiren Başkan Oral, yapılacak projeler hakkında yerinde görüş alışverişinde bulundu. Tarıma ve çiftçiye verdiği desteklerden dolayı Başkan Oral'a teşekkür eden Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Müdürü Fırat Sungur, “Ülkemiz ve dünya için tarımın, stratejik önemini kavramış ve sektörün en büyük öncü kuruluşu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ülke tarımının iftihar kaynaklarından biri haline gelmiştir. Altınova ilçemizde de birlikte önemli çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Araştırma, geliştirme, eğitim, projeler ve daha birçok konuda karşılıklı bilgi alışverişi ve proje ortaklığı yapacaklarını dile getiren Metin Oral, “Özellikle tarım alanında hem çiftçimizi hem sektörü ilgilendiren konular var. Geniş bir çalışma alanı var. Birlikte önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Tarımda dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi geliştirmek amacındayız. Hem bölgemiz hem ülkemiz için verimli ve hayırlı bir çalışma yapılacağına inanıyorum” dedi.