İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altınova'da trafik kazası: 3 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Altınova D-100 karayolunda 77 AAP 587 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ekipler kazaya anında müdahale etti. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.