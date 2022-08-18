Altınova'da “Üretmek Bizden Şifa Bitkilerden” projesi hayata geçiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Yalova Altınova Belediyesi'nin “Üretmek Bizden Şifa Bitkilerden” projesi kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Yalova'da 3 proje kabul edildi. İl Özel İdaresi'nin “Üzümsü Meyvelerle Yalova'da Kır Kent Elele” projesi, Altınova Belediyesi'nin “Üretmek Bizden Şifa Bitkilerden” projesi ve Çiftlikköy Belediyesi'nin “Kadın Eliyle Tarımsal Kalkınma” projesi v Yalova Valisi Muammer Erol'un başkanlığında düzenlenen imza töreninde tanıtıldı.

İmzalar atıldı

Vali Muammer Erol'un başkanlık ettiği imza törenine proje iştirakçileri olan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ın yanı sıra Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel Yalova İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Suat Parıldar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, MARKA Yalova Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Özkan hazır bulundu.