İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınova'da yollar pırıl pırıl

Yalova Altınova ilçesinde korona virüs tehdidine karşı mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlçe genelinde temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Altınova Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemlere aralık vermeden devam ediyor. Vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edilirken yollar solüsyonlu su ile yıkanıp temizlendi. Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri, ilçe genelini dezenfekte ederken tüm yollar da özel solüsyonlu sular ile yıkadı. Belediye olarak tüm tedbirlerin alındığını ve belediye personelinin büyük bir özveriyle görev yaptığını dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu salgını önlemenin ilk şartı temizliktir. Biz salgın nedeniyle temizlik çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımızdan da bize yardımcı olmasını istiyoruz. Mümkün olduğunca evlerinden çıkmasınlar. 65 yaş üstü ve kronik hasta vatandaşlarımız hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı için evlerinden çıkmasınlar. Evden çıkmayıp bir ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekli yardımları yapmaktayız. Bu süreçte büyük özveriyle çalışan personelimize teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.