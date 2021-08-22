Altınova'da Zafer Bayramı coşkusu erken başladı

Altınova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine Hersek Sahili'nde başladı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerin ilk gününde müzik dünyasının ünlü ve sevilen sanatçıları Burhan Topal ve Öykü Gürman sahne aldı. Yöresel Ve Doğal Ürünler Satış Çarşısı, etkinliklere katılan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Zafer Bayramı Haftası Etkinliklerinin ilk gününde Hersek Sahilinde müzik dünyasının ünlü ve sevilen sanatçıları Burhan Topal ve Öykü Gürman da sahne aldı. Söyledikleri birbirinden güzel parçalarla vatandaşları unutulmaz bir gece yaşattı. Burhan Topal ve Öykü Gürman'a çiçek ve Doğa pasaportu veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, doğaya ve hayvanlara yönelik başlatılan çalışmaya vurgu yaptı. Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk Doğa Pasaportunu alan ünlü sanatçılar ise böyle bir uygulama başlatmasından dolayı Başkan Oral ve ekibini kutladı.

Etkinliklerin ikinci günü, 22 Ağustos 2021 Pazar günü Hersek Sahilinde Ekin Uzunlar ve Mustafa Ceceli sahne alacak.