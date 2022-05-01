Altınova'dan Balkanlara uzanan kardeşlik sofrası

Yalova'nın Altınova Belediyesi'nin kardeşlik sofrası Balkanlarda gönüllere dokunuyor, kardeşliği pekiştiriyor.

Altınova Belediyesi, bu yıl Bosna Hersek, Makedonya ve Karadağ'daki kardeş belediyelerinde de aynı iftar sofralarında buluştu. İlçede yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayan Altınova Belediyesi'nin sanayi kurumları ve hayırsever iş insanlarının desteği ile balkanlarda farklı ülkelerde bulunan kardeş şehirlerde kurduğu iftar sofraları ile binlerce gönülle dokundu.

Ata yadigârı Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimizin emanetleri olduğunu kaydeden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ramazanın bereketini Balkanlarda yaşayan kardeşlerimizle paylaşmanın huzurunu, maneviyatını yaşıyoruz. Balkanlara vefa borcumuz var. Batı tarafından ötekileştirilen, dışlanan kardeşlerimizle her zaman biriz, beraberiz. Bağımız güçlenerek büyüyecek, güçlenecek” diye konuştu.

Başkan Dr. Metin Oral, bu manevi hazzı ve dayanışmayı yaşamalarına vesile olan Altınovalı sanayi kurumları ve iş insanlarına da özellikle teşekkür etti.