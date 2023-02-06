Altınova'dan deprem bölgesine ilk sevkiyat

Altınova Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük destek verdi.

Altınova'dan deprem bölgesine ilk olarak bir tır, bir iş makinesi ve acil kurtarma aracı ile 3 itfaiye personeli ve 2 operatör bölgeye uğurlandı. Altınova itfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, itfaiye personelleri İskender İnce, Hasan Basri Ekşi ve 2 operatör ile araçlar deprem belgesine törenle gönderildi.

Bu çerçevede Altınova Belediyesi ile bir nakliyet firması işbirliğiyle bir tır ve iş makinesi, Altınova Belediyesi'ne ait çift kabinli acil kurtarma aracı ve 3 itfaiye personel ile 2 operatör deprem bölgesine dualarla uğurlandı.